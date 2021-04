Koeman vs Zidane: Duas lendas em confronto no clássico espanhol

No comando dos dois clubes durante o El Clásico deste sábado estarão duas grandes lendas da La Liga. Com 31 presenças no histórico embate entre Barcelona e Real Madrid, como jogadores e treinadores apenas na La Liga, Ronald Koeman e Zinedine Zidane sabem exatamente o que isso significa e o que é necessário para jogar e vencer a maior partida entre clubes do mundo. Apesar do ‘pedigree’ em causa, este jogo será apenas o segundo entre os dois treinadores.

Ronald Koeman ingressou no Barcelona em 1989, vencendo a Copa do Rei logo na sua primeira temporada, justamente sobre o Real Madrid. E talvez o seu melhor golo na liga espanhola tenha sido em 1994, de livre, na vitória por 5-0. O holandês, ao todo, marcou cinco golos em 11 partidas do El Clásico, demonstrando o tipo de habilidade que o fez terminar carreira como o maior ‘central-artilheiro’ da história do futebol mundial (253 golos por clubes e seleção) e maior da história do Barcelona (88 bolas na rede).

De resto, só não é o líder neste ranking na liga espanhola devido a Sergio Ramos, do Real Madrid, que o ultrapassou na temporada passada.

Zinedine Zidane, por sua vez, jogou contra o Barcelona sete vezes como jogador da La Liga (com duas vitórias, três empates e duas derrotas), marcando no triunfo por 4-2 sobre uma equipa do Barça que contava com jogadores como Ronaldinho e Samuel Eto'o em 2004.

O seu melhor momento contra os catalães, no entanto, veio na Liga dos Campeões - quando marcou, de chapéu, aparentemente sem esforço, no duelo de ida das ‘meias’ de 2001/2002, colocando o Real com um pé na grande decisão.

Como treinador, trouxe ainda mais sucesso ao clube do que os adeptos do Real Madrid jamais poderiam sonhar, incluindo dois títulos da LaLiga Santander (2017, 2020) e três consecutivos da Liga dos Campeões (2016-2018) ao longo de duas passagens desde que assumiu o comando do clube.

Pode-se facilmente argumentar que já é o treinador de maior sucesso da história do Real Madrid: Zidane levou o clube a 11 importantes troféus, perdendo apenas para Miguel Muñoz, que levou quase três vezes mais jogos para vencer 14 taças.