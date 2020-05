Koke conta como vive a pandemia na prisão: «Temos estado melhor aqui que vocês aí fora»

Koke, antigo avançado que passou pelo Sporting na temporada 2005/06, está na prisão, há seis meses, depois de ter sido detido numa operação contra o tráfico de droga, mas salienta que, passar a pandemia encarcerado pode não ser tão mau assim. O ex-jogador respondeu, através de carta, a algumas perguntas enviadas pelo 'El Desmarque' e garante que nem tudo tem sido mau.





"A situação aqui não é má. Estamos todos bem e talvez temos estado melhor aqui, que vocês aí fora. Podemos correr, treinar, mas espero que isto passe e pronto", atirou o jogador que terminou a carreira em 2015/16, que explicou também como é o dia-a-dia na prisão:"Quando chegue, todos estavam à nossa espera. Nada é o que imaginamos. Nem o mau é tão mau, nem o bom é tão bom. Cada um tem a sua história e o seu coração. Eu não julgo. Gosto de escutar, ajudar e aqui é o que mais faço. Mas na prisão há gente muito boa e interessante. Ouvir, ver e calar. Nunca nada foi tão bem dito", atirou Koke, dando conta, ainda, do que mais lhe tem custado: "As minhas filhas... os meus pais... Levo quase seis meses sem os ver. Tomei a decisão que não queria vê-los aqui e assim continuamos. Já me está a custar. Quem me conhece sabe como sou e o importante que é e sou para o meu pai. Espero vê-los rápido, mas não aqui".Koke deu conta ainda de como passa os dias na prisão. "Aqui os dias são muito grandes e tens de te adaptar ao teu novo dia-a-dia. Eu, particularmente, faço quase sempre o mesmo. De manhã vou ao ginásio e depois passo o resto da manhã a jogar parcheesi. Antes do problema do Covid-19 estava a ter um curso de cultura empreendedora, mas agora está parado. Também estou a ver o código penal, coisas que lá fora não faria, mas aqui há tempo para essas cosias", rematou.