Koke sobre azia de João Félix: «Todos querem jogar 90 minutos»

João Félix foi substituído ao minuto 60, no dérbi com o Real Madrid, sendo que o Atlético Madrid perdeu por 2-0. O ex-avançado do Benfica saiu, claramente, zangado e o capitão de equipa Koke desvalorizou o episódio.





"Todos querem jogar os 90 minutos. É bom que os jogadores tenham vontade de estar em campo e de ajudar a equipa. Mas, também há esta nova realidade das cinco substituições que permite gerir melhor o plantel. Pois, temos uma equipa competitiva e, como é óbvio, todos querem jogar", sublinhou o médio espanhol.