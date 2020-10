Kondogbia: «Destruíste um projeto ambicioso e enganaste-nos. Obrigado Murthy»

Geoffrey Kondogbia viu, durante o último mercado, o seu nome associado ao Atlético Madrid, mas a transferência não se concretizou e o médio francês de 27 anos não esconde a sua frustração, tendo recorrido ao Instagram para criticar Anil Murthy, presidente do Valencia.





"Destruíste um projeto ambicioso e ainda nos enganaste, a mim e ao treinador. Obrigado, Anil Murthy", pode ler-se na mensagem que Kondogbia publicou nas Stories do Instagram.Kondogbia chegou ao Valencia na época 2017/2018, cedido pelo Inter, tendo assinado a título definitivo com o clube che na época seguinte. O francês tem contrato válido até 2022, com uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros.O Valencia conta no seu plantel com os portugueses Gonçalo Guedes e Thierry Correia.