Koundé testa positivo à Covid-19

O Sevilha anunciou esta quinta-feira que o defesa Jules Koundé testou positivo à Covid-19. O central, de 21 anos, tinha sido submetido a exames depois de ter participado nos compromissos da seleção sub-21 francesa.





O jogador não esteve em contacto com os outros membros do plantel desde o regresso da pausa internacional e encontra-se sem sintomas. Agora, terá de trabalhar sozinho para manter a forma. Desde já, Koundé falha a visita a Granada bem como o compromisso da Liga dos Campeões frente ao Chelsea.O defesa esteve em foco durante a altura do mercado internacional, tendo sido associado a clubes como o Manchester City e o Barcelona.