Kroos: «Em Espanha passas de herói a idiota numa semana»

Toni Kroos, médio do Real Madrid, lamentou as críticas que os futebolistas sofrem no mundo do futebol. Já em Espanha, o caso parece ser mais grave.





"Às vezes há a sensação de que muitas coisas dependem do futebol. Em Espanha o assunto atinge extremos. Numa semana pudemos ser heróis e na semana seguinte uns idiotas, mas eu vejo as coisas de forma mais realista. Não caio em extremos e com isso as coisas têm corrido bem e tenho tido êxito", disse o alemão, em Berlim, à margem de um lançamento de um filme autobiográfico.