Kroos: «Não sei se encorajaria um jogador a assumir-se como homossexual»

A sexualidade é (e será) um tema tabu entre os jogadores de futebol. Esta sexta-feira, o internacional alemão Tony Kroos divulgou a sua opinião sobre o assunto e, em entrevista à 'GQ', o médio do Real Madrid afirmou que talvez não encorajasse um colega seu a assumir-se homossexual, caso efetivamente fosse essa a sua orientação sexual.

"Aquilo que eu acredito é que todas as pessoas deveria viver em plena liberdade, não tenho dúvidas disso. Porém, não sei se encorajaria a um jogador no ativo a assumir-se como homossexual. Dentro do terreno de jogo muitas vezes dizem-se certas palavras e, tendo em conta as emoções que se experienciam dentro das quatro linhas, não haveria forma de assegurar de que não pudesse ser insultado ou menosprezado", começou por referir o camisola '8' dos blancos.

"Esta situação claramente que não é a ideal, mas não tenho dúvidas de que o jogador que decidisse dar esse passo [o de assumir homossexualidade] não tivesse o apoio de várias pessoas. Algo que poderia não acontecer em campo, principalmente pelos adeptos adversários. Cada jogador tem de decidir por si mesmo se considera ou não uma vantagem, contudo, atualmente, não vejo isso como algo vantajoso", concluiu.