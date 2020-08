Kroos revela "malícia" na reação dos jogadores do Real à goleada do Bayern ao Barcelona

Aquém das expectativas na Liga dos Campeões, os jogadores do Real Madrid tiveram no entanto motivos para sorrir nesta edição da Champions. Quem é diz é Toni Kroos.





O futebolista alemão do Real Madrid admitiu no podcast 'Einfach mal Luppen' que a goleada sofrida pelo Barcelona nas meias finais foi vista com satisfação."Não posso contar tudo o que foi dito [no grupo de whatsapp], mas podem imaginas que não houve nem pena nem tristeza. Houve mesmo alguma celebração maliciosa", afirmou Kroos. Humilhado pelo Bayern Munique na Liga dos Campeões - goleado por 8-2 -, o Barcelona atravessa atualmente uma das piores crises dos últimos anos.