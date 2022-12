La Liga avalia processar FIFA por decisões "unilaterais" sobre competições

A Liga espanhola de futebol vai estudar eventuais ações legais contra a decisão da FIFA em alargar o novo mundial de clubes a 32 equipas a partir de 2025, em competição que passará a realizar-se a cada quatro anos.

"Estas decisões tomadas de forma unilateral e sem aviso prévio na elaboração do calendário, com novas competições internacionais, prejudicam irreversivelmente todo o ecossistema do futebol", acusa La Liga.

A entidade espanhola também vai analisar a decisão da FIFA em alargar o número de competidores no Mundial de seleções de futebol de 2026 para 48, com a possibilidade de 12 grupos de quatro equipas ou de 16 grupos de três equipas, de forma a garantir "muito mais jogos".

"Com estas medidas, a FIFA afasta-se do objetivo de proteger os interesses da indústria do futebol, na qual se deve fomentar um ambiente de equilíbrio entre o futebol nacional e internacional, em benefício do futebol em geral", critica o organismo.

De igual modo, desagrado com a decisão unilateral, "sem qualquer tipo de consulta ou acordo com as ligas", de fixar, a menos de dois meses do evento, para fevereiro de 2023, entre 01 e 11, em Marrocos, a disputa do mundial de clubes de 2022, recordando os prejuízos para os calendários nacionais, fixados em junho.

"A FIFA só pensa num reduzido grupo de clubes e jogadores, quando, no futebol profissional, existem muitas ligas profissionais, milhares de clubes e jogadores que não jogam estas competições internacionais. A FIFA parece esquecer e pensar apenas em alguns sem conhecer o verdadeiro efeito em todos os agentes do futebol profissional", sentencia 'La Liga'.

Algumas das alterações foram comunicadas esta sexta-feira no Qatar por Gianni Infantino, presidente da FIFA.