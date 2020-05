La Liga proíbe Barcelona de jogar particulares com a equipa B

A grande preocupação dos treinadores e preparadores físicos nesta altura é encontrar soluções para devolver o ritmo competitivo aos jogadores, para que estejam preparados para o regresso dos jogos oficiais. Nesse sentido, de acordo com o 'As', o Barcelona pediu autorização à liga espanhola para realizar jogos particulares frente à equipa B, mas o pedido foi prontamente negado.





A resposta da La Liga foi clara: só podem treinar juntos jogadores que realizaram o teste à Covid-19 e deram negativo. No caso do Barcelona, são 24 jogadores que foram testados: 18 que pertencem em exclusivo ao plantel principal mais seis que jogam com alguma regularidade na equipa B. Ora, o plantel da equipa secundária não foi totalmente testado, logo não pode treinar com Lionel Messi e companhia.Os técnicos espanhóis começam a queixar-se à La Liga de como vão afinar as equipas, em termos competitivos, se não vão poder realizar jogos particulares. Um problema generalizado que vai afetar também as equipas portuguesas.