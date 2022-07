Nota de prensa: #LaLiga y Banco Santander pondrán fin al actual acuerdo de patrocinio al finalizar la temporada 2022/23. — LaLiga (@LaLiga) July 11, 2022

A Liga Espanhola, também conhecida como LaLiga Santander desde 2016, vai terminar a parceria com o banco espanhol e em 2023/24 terá novo 'naming', anunciou a direção presidida por Javier Tebas em comunicado conjunto com o Banco Santander."Estamos muito satisfeitos com a nossa parceria com a LaLiga ao longo dos anos e estamos determinados a explorar outras vias de colaboração", sublinhou António Simões, Diretor Regional da Europa e CEO do Santander Espanha no mesmo comunicado.De acordo com uma notícia avançada pelo programa ‘El Partidazo de COPE’ da rádio COPE, o novo patrocinador terá um impacto na experiência dos adeptos de futebol ao vivo e representa ainda um aumento muito significativo para a ‘LaLiga’ em termos de receitas por ano - previsão de 200 M€ para 2023/24. O contrato terá a duração de cinco anos.