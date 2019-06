LaLiga abre votação para escolher a lenda da prova e 'esquece-se' de Cristiano Ronaldo

O LaLiga iniciou nas redes sociais uma votação para a escolha do melhor jogador de sempre do campeonato espanhol e apresentou 20 nomes. Mas entre eles não está Cristiano Ronaldo, o que gerou enorme contestação online.No Twitter, no Facebook e no Instagram as publicações da LaLiga com as 20 fotografias foram 'invadidas' por comentários adeptos a considerar que o português devia integrar aquela lista, afinal, os 450 golos que marcou em 437 jogos nos 9 anos em que esteve no Real Madrid deveriam ser suficientes para lhe garantir um lugar pelo menos nos 20 melhores..."O Cristiano é maior do que esta Liga", escreve um seguidor. "E Cristiano Ronaldo? Onde está Cristiano Ronaldo?", questiona outro."Sou um grande fã de Messi, mas realmente, onde está Cristiano Ronaldo?"Na lista constam nomes como Zidane, Iniesta, Messi, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Joaquin, Fernando Torres, Samuel Eto'o... Mas não aparecem Cristiano Ronaldo, Luís Figo ou sequer Iker Casillas.A LaLiga vai ter dificuldades em contabilizar os votos com base nos comentários, pois a maioria dos adeptos escolhem... Cristiano Ronaldo!