Laporta anuncia candidatura à presidência do Barcelona e quer Guardiola de volta ao banco

Joan Laporta, ex-presidente do Barcelona, confessou esta noite numa entrevista à TV3 que pretende candidatar-se às eleições do clube catalão em 2021. E gostaria de voltar a ver Pep Guardiola a treinar os blaugrana...





"O clube vive uma situação dramática e estamos a trabalhar numa proposta para a reverter. Estou entusiasmado e como já fui presidente gostava de continuar a trabalhar para o Barça. Fico contente porque ainda há no plantel jogadores que estavam no clube quando eu era presidente. Há que mudar a imagem institucional do Barça porque a que fizeram passar nos últimos anos não é a desejável", considerou Laporta.E não escondeu o nome do treinador que sonha ver em Camp Nou. "Gostaria que o Guardiola voltasse, mas agora está no Manchester City e é uma decisão que teria de ser ele a tomar. É uma referência e muitos adeptos gostariam de o ver treinar o clube novamente. No momento adequado falarei com a pessoa que deverá ser técnico do Barça a partir de 2021."