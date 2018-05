Continuar a ler Estaria Laporta a falar da lesão de Mohamed Salah? "Digo-o porque é claro. O Ramos foi muito claro, ele é muito hábil. Se o fez intencionalmente? Não sei. Mas foi muito hábil. O Liverpool tinha-os encostados nos primeiros 30 minutos. Com o Salah, Mané... mas são uns profissionais. O Real Madrid soube ler o jogo."



Estaria Laporta a falar da lesão de Mohamed Salah? "Digo-o porque é claro. O Ramos foi muito claro, ele é muito hábil. Se o fez intencionalmente? Não sei. Mas foi muito hábil. O Liverpool tinha-os encostados nos primeiros 30 minutos. Com o Salah, Mané... mas são uns profissionais. O Real Madrid soube ler o jogo." Quando lhe questionaram se os merengues têm uma equipa melhor que o Barça, o antigo líder foi claro. "É a forma de jogar. Nós ganhámos tudo, fizemos uma temporada perfeita, foram 7 títulos, não 6", começou por dizer. Sobre a Champions ganha pelo rival da capital, não tem dúvidas por que razão a taça foi para o Santiago Bernabéu e não para Anfield. "Zidane está a fazer tudo bem, mas esta Champions foi ganha pelo Sergio Ramos com a ajuda do guarda-redes do Liverpool, que teve uma tarde azarada."

Joan Laporta, antigo presidente do Barcelona, deixou um recado a Sergio Ramos, capitão do Real Madrid, que considera ser o principal responsável pelo triunfo dos 'blancos' na Liga dos Campeões. O jogador foi protagonista no lance do qual resultou a lesão de Mohamed Salah, o goleador do Liverpool.