Continuar a ler

No relatório elaborado pelo juiz da partida, este escreve que Galvez foi expulso após "rasteirar o oponente, sem pretender jogar a bola, evitando uma clara chance de marcar".



No entanto, o cartão vermelho, que anteriormente se dava a estas ações, foi trocado no inicio da época pelo amarelo para que não houvesse uma dupla penalização, que resultava na marcação de grande penalidade e na expulsão de um jogador.



O Las Palmas argumentou que o jogador teve a intenção de jogar a bola e visto que o Comité da Competição rejeitou o recurso, este seguirá para o Comité de Apelo da Liga Espanhola, para tentar que o central seja opção frente ao Deportivo.



Com viagem marcada para quinta-feira, o clube que ocupa neste momento o 18.º lugar da 'La Liga' espera agora pela decisão do recurso para saber se poderá levar o defesa central. No relatório elaborado pelo juiz da partida, este escreve que Galvez foi expulso após "rasteirar o oponente, sem pretender jogar a bola, evitando uma clara chance de marcar".No entanto, o cartão vermelho, que anteriormente se dava a estas ações, foi trocado no inicio da época pelo amarelo para que não houvesse uma dupla penalização, que resultava na marcação de grande penalidade e na expulsão de um jogador.O Las Palmas argumentou que o jogador teve a intenção de jogar a bola e visto que o Comité da Competição rejeitou o recurso, este seguirá para o Comité de Apelo da Liga Espanhola, para tentar que o central seja opção frente ao Deportivo.Com viagem marcada para quinta-feira, o clube que ocupa neste momento o 18.º lugar da 'La Liga' espera agora pela decisão do recurso para saber se poderá levar o defesa central.

O Las Palmas vai recorrer da expulsão de Alejandro Gálvez ao Comité de Apelo da Liga Espanhola, após o Comité da Competição ter decidido manter esta quarta-feira a decisão do árbitro, confirmou a rádio do clube.O cartão vermelho em questão foi mostrado ao defesa central do Las Palmas, após este ter derrubado o avançado do Villareal Nicola Sansone, o que resultou numa grande penalidade, que estabeleceu o 0-2 final e na expulsão do atleta.

Autor: Lusa