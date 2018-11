Lesão afasta Philippe Coutinho dos relvados durante três semanas

O Barcelona não vai poder contar com o médio brasileiro Phillipe Coutinho durante cerca de três semanas, anunciou esta quinta-feira o clube.Segundo o boletim clínico do clube catalão, Coutinho foi submetido a exames médicos que revelaram uma pequena rutura do bíceps femoral da perna esquerda.O Barcelona prevê entre duas a três semanas de recuperação antes do médio brasileiro voltar a estar apto para entrar nas opções ed Valverde.Phillipe Coutinho foi titular e jogou os 90 minutos do jogo da Liga dos Campeões, na terça-feira, entre o Inter e o Barcelona, que terminou com um empate (1-1) , resultado que apura já a formação catalã para os oitavos de final da prova.