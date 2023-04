Lesão de Modric alarma Ancelotti

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Soa o alarme no Real Madrid! Luka Modric sofreu uma lesão na face posterior da coxa esqurda e falha o jogo de hoje com o Almería. Mas o pior para o técnico Carlo Ancelotti é que omédio poderá não recuperar para a final da Taça do Rei (6 de maio) e a 1ª mão das ‘meias’ da Champions (9) contra o City. O croata de 37 anos saiu (64’) queixoso na derrota (2-4) em Girona e ontem o clube confirmou a lesão, sem adiantar previsões da paragem. "Estamos magoados, é insubstituível", lamentou Ancelotti.

Os merengues tentam pressionar o líder Barcelona, que joga logo a seguir frente ao Betis de William e Rui Silva. Nos catalães destaca-se o regresso de Dembélé três meses depois, enquanto os andaluzes veem o sonho da Champions mais longe, pois a Real Sociedad venceu o Osasuna e já tem 9 pontos de avanço.