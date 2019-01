Lesão de William Carvalho não é tão grave como se temia

Siga todas as notícias sobre o mercado de transferências

William Carvalho sofreu uma lesão no joelho direito durante a segunda parte do jogo de quinta-feira para a Taça do Rei, com o Espanyol (3-1); na altura temeu-se um problema grave, mas os exames a que o internacional português se submeteu hoje revelaram que não há qualquer rotura nos ligamentos.De qualquer forma, o jogador do Betis sofreu uma entorse e vai falhar a partida de domingo, em casa com o Atlético Madrid.O português, que se mudou do Sporting para Sevilha esta época, depois de rescindir contrato com os leões, tem estado entre as primeiras escolhas do técnico Quique Setién. Foi titular nos últimos 13 jogos do campeonato.