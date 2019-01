Levante apresenta recurso no TAD para suspender a Taça do Rei

O Levante apresentou esta terça-feira um recurso no Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) espanhol, pedindo a suspensão da Taça do Rei até que seja analisada uma queixa que apresentou contra o Barcelona, noticiou a EFE.O clube já tinha apresentado na sexta-feira uma queixa na Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), por entender que houve utilização irregular pelo Barcelona do jogador Chumi na primeira mão dos oitavos de final da Taça do Rei, mas o organismo federativo rejeitou-a por ter sido apresentada fora de prazo.O Levante apresentou a denúncia junto da RFEF depois de na quinta-feira o caso ter vindo a público através do jornal El Mundo, explicando que o futebolista da formação catalã estava suspenso.O defesa foi titular e saiu aos 58 minutos no jogo da primeira mão, em 10 de janeiro, um dia depois de ter sido suspenso por acumulação de cartões amarelos ao serviço da equipa filial dos catalães.No primeiro jogo, o Levante ganhou por 2-1 e na quinta-feira passada, quando já era conhecido o caso, o Barcelona venceu em casa a equipa valenciana por 3-0, virando a seu favor a eliminatória dos oitavos de final da Taça do Rei.