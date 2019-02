Levante chocado com detenção de Toño Garcia

Foi em estado de choque que o palntel do Levante ficou após ter sido informado da detenção de Toño García, acusado de crimes de extorsão e ameaças Segundo relata o diário espanhol 'Marca', o presidente do clube Quico Catalán reuniu-se este sábado, às 09h20, com o plantel no balneário para explicar a situação do defesa espanhol, de 29 anos.Mais de uma hora depois, os jogadores e equipa técnica terão subido ao relvado para iniciar a sessão de treino, com vista o jogo desta segunda-feira frente ao Alavés. De acordo com a publicação, tanto presidente como treinador do Levante não conseguiram disfarçar a preocupação. Também os jogadores compareceram no treino com o rosto fechado.