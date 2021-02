Levante e Athletic Bilbao empatam no arranque da jornada em Espanha

Levante e Athletic Bilbao empataram esta sexta-feira a um golo na 25.ª jornada da Liga espanhola, em jogo disputado em Valência e com os dois golos conseguidos na conversão de grandes penalidades.

O Levante adiantou-se aos 34 minutos no estádio Ciutat de Valência, com o remate certeiro de Roger Martí. Na base do castigo, o derrube de De Frutos por Unai Núñez

Até então os bascos estavam a dominar na partida, mas as suas ações ofensivas eram bem anuladas pelo guarda-redes adversário, Aitor Fernández. Os pupilos de Marcelino tiveram mesmo duas ocasiões soberanas, nos primeiros dez minutos.

Na segunda parte o Athletic de Bilbau pressionou e conseguiu os seus objetivos mínimos, com o golo de Raul Garcia, aos 56 minutos, a elevar para quatro a série sem derrotas do clube.

O Levante mantém-se em oitavo, com 32 pontos, e os bascos sobem a nono, com 30 pontos e um jogo a menos.