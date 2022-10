Lewandowski: «É provável que o Benzema vença a Bola de Ouro... a menos que a cancelem»

Roberto Lewandowski antecipou o próximo vencedor da Bola de Ouro que considera que o mais óbvio é que seja Karim Benzema a conquistá-la, aos 34 anos de idade."É provável que seja o Benzema a ganhá-la... se não a cancelarem", referiu o avançado do Barcelona sobre o mérito do dianteiro do Real Madrid em declarações ao canal Movistar Plus+ em clara alusão a 2020, ano em que o prémio não foi atribuído pela 'France Football'.O internacional polaco, então no Bayern Munique, era considerado o grande favorito a receber a distinção caso tivesse sido entregue, em ano de ascensão da pandemia e paragem das competições desportivas.O experiente jogador e atual melhor jogador do Mundo para a FIFA abordou ainda o clássico com o Real Madrid. "Depois da desilusão do jogo da Liga dos Campeões, temos a oportunidade de mudar a nossa mentalidade e a dos nossos adeptos. É um grande desafio. "Acho que a história deste jogo, de tudo o que acontece na sua envolvência, significa que é um dos jogos do ano", garantiu 'Lewa'.