Lewandowski no Barcelona só por 50 M€

O Bayern rejeitou a mais recente investida do Barcelona para levar Lewandowski e insiste que o polaco apenas sairá por 50 M€. Os 40 M€ já oferecidos pelo Barça pelo avançado de 33 anos foram considerados insuficientes. As negociações poderão conhecer fumo branco nos próximos dias, pois a vontade do jogador é de rumar à Catalunha.O jornal ‘Sport’ escreve que desde abril que o jogador e a mulher preparam a mudança para Barcelona, desde a questão da casa, à escola dos filhos. Tudo de forma muito discreta. Lewandowski termina contrato com os bávaros em 2023 e quer viver o último grande desafio da carreira em Camp Nou.