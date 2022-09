Lewandowski: «O caminho para a Bola de Ouro é mais curto no Barcelona por comparação com o Bayern»

"Sei que o Barcelona é a equipa onde mais jogadores ganharam a Bola de Ouro. Acho que o caminho para a Bola de Ouro é mais curto no Barça por comparação ao Bayern", elucidou o jogador polaco, de 34 anos, assumindo-se adaptado e motivado na Catalunha."A minha contratação pelo Barcelona deu-me um impulso. Elevou a minha aut-estima. Eu sabia que tinha que ser um jogador decisivo nos resultados dos jogos e não tenho medo desse papel. Sinto-me muito orgulhoso de mim mesmo", assumiu. "Tudo me faz sentir privilegiado no Barcelona. É como ter brinquedos novos nas mãos e brincar com eles. Desde os primeiros dias em Barcelona senti que estava no lugar certo e na hora certa", garantiu 'Lewa', após deixar um grande legado na Baviera.