Liga espanhola adia mas mantém ideia de fazer jogo nos EUA

A liga espanhola de futebol garantiu esta segunda-feira que mantém a ideia de fazer um jogo do campeonato fora do país, embora tenha retirado a providência cautelar para a realização do Barcelona-Girona, a 26 de janeiro.Antes desta tomada de decisão de La Liga, o Barcelona tinha mostrado a sua indisponibilidade para viajar para Miami para defrontar o Girona, até que houvesse um consenso entre as várias partes envolvidas.Depois de felicitar os dois clubes "pela sua disposição de serem pioneiros" e jogarem um encontro fora de Espanha, a liga espanhola relembra que "a participação no jogo é voluntária", pelo que a decisão do Barcelona de não participar faz com que "este jogo previsto para Miami não se possa realizar na data prevista".O organismo que tutela o futebol profissional em Espanha lamenta este adiamento, mas garante que, "no mais breve período possível, a La Liga vai disputar um encontro oficial nos Estados Unidos, tal como fazem as grandes ligas norte-americanas fora das suas fronteiras".A proposta da liga espanhola tinha sido aceite pelos dois clubes, mas não tinha o apoio da federação espanhola nem da Associação de Futebolistas Espanhóis.