Liga espanhola afinal não parou: Leganés derrotou o Valladolid em jogo... imaginário no Twitter

Com o campeonato espanhol parado, o Leganés decidiu entreter os seus adeptos de uma forma bastante original, ao fazer o relato do jogo deste sábado (diante do Valladolid) no Twitter utilizando um enredo totalmente imaginário. Com muita boa disposição, o conjunto do Butarque teve o bom humor e criatividade suficientes para prender a atenção de todos, numa tentativa de também ajudar os seus fãs a superar o período complicado que se vive no país.





No final, o Leganés levou a melhor por 2-1 e até mereceu os parabéns do próprio Valladolid, que através da mesma plataforma deixou igualmente uma mensagem de sensibilização. "Muitos parabéns pela vossa vitória virtual, companheiros. Já se estava a adivinhar... A terceira parte também será jogada a partir do sofá. Um feliz e responsável sábado par atodos. Um abraço de golo", escreveu o Valladolid.Quanto às incidências do jogo, são vários os momentos a destacar, muitos deles com mensagens subliminares a pedir às pessoas para ficarem em casa e terem comportamentos responsáveis. Abaixo deixamos alguns dos exemplos.