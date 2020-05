Liga espanhola já escolheu o jogo para o regresso do campeonato

Javier Tebas assumiu este domingo, em declarações ao programa 'El Partizado de Movistar', da #Vamos, que tudo segue de forma positiva rumo ao regresso da Liga espanhola e que por sua vontade o primeiro jogo neste pós-pandemia seria um intenso e sempre emocionante dérbi de Sevilha.





"A cada segunda-feira passamos para uma nova fase, por isso deu-se a data de 8 de junho. Temos que ver, olhar aos dias dessa semana para ver quando começamos. Há que combinar tudo com as fases dos treinos. Vamos tentar que haja um equilíbrio entre as equipas. Mas é certo que será nesse fim de semana. Pode até ser na quinta-feira, 11 de junho. Há que ter reuniões com a Federação e o Conselho dos Desportos, para tratar das questões pendentes", declarou o presidente da Liga espanhola.Quanto ao primeiro jogo no pós-pandemia, Tebas foi claro: "Gostavamos que fosse o dérbi sevilhano, um Sevilha-Betis. Se conseguirmos chegar a acordo com tudo, esperamos que esse jogo seja o primeiro, a 12 de junho. O problema é o desfasamento nas fases, que pode afetar o nosso protocolo".A finalizar, o presidente da Liga espanhola deixou duras críticas aos jogadores do Sevilha pela foto da polémica deste fim de semana . "A Liga toma sempre medidas, mas não tornaremos públicas as que não consideramos. Pode até haver medidas disciplinares. Os jogadores arrependeram-se e isso é positivo, pois somos um exemplo para a sociedade, temos de ter cuidado com o que fazemos e publicamos. Faço um pedido a todos: não podem ter estas atitudes. A foto é o menos! Estou a colocar em risco milhares de postos de trabalho. Há que ter muito cuidado, devemos ser responsáveis com as coisas que fazemos ao nosso redor. No nosso caso a segurança é máxima e o que me preocupa são estas situações. Há que seguir esta linha de consciencialização e concentração. O final dos campeonatos é uma grande medida"