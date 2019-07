Liga espanhola sem emissora em Inglaterra

Os apaixonados por futebol, em Inglaterra, vão ter de sobreviver à próxima temporada sem ver os jogos do Real Madrid, que conta com Hazard que saiu do Chelsea, do Barcelona, de Lionel Messi, e do Atlético Madrid, que operou uma revolução no seu plantel e tem depositadas grandes esperanças em João Félix.





A liga espanhola, La Liga, ainda não conseguiu alcançar um acordo com uma qualquer emissora inglesa para a venda dos direitos dos jogos da temporada 2019/20, segundo informa o diário britânico 'Daily Mail'.A competição em Espanha inicia-se a 16 de agosto, ou seja, La Liga tem duas semanas para conseguir aquilo que ainda não alcançou até ao momento. Este facto, para além de deixar os adeptos de futebol espanhol, em Inglaterra, insatisfeitos, revela igualmente a perda de influência da liga espanhola, tal como sucedeu nas fases decisivas das principais competições europeias na época transata. Coincidência ou não, Cristiano Ronaldo saiu de Espanha no ano passado, ou seja, para além da forte imagem do capitão da seleção nacional, a liga espanhola também perdeu o duelo eterno entre CR7 e Messi.