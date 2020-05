Liga espanhola vai pagar charters às equipas nos dias dos jogos

O presidente da liga espanhola esteve reunido esta manhã com os representantes das primeira e segunda divisões espanholas para falar dos passos a seguir nas próximas semanas, em coordenação com as autoridades de saúde do país.





Javier Tebas respondeu a várias questões dos presidentes e diretores dos diferentes clubes, entre as quais, as deslocações para os jogos. O plano passa por jogar-se a cada 72 horas, com voos realizados no próprio dia do encontro através de charters privados fornecidos pela liga. O objetivo é que os futebolistas tenham o menor contacto possível com pessoas fora das respetivas comitivas.La Liga, que inicialmente se prontificou a ajudar economicamente os clubes que necessitam de alojamento em hotéis durante várias semanas, está a repensar essa estratégia. Quer agora traçar um plano comum a todos, de forma a evitar que haja condições especiais para os jogadores de clubes com maior poder financeiro e que os emblemas com mais debilidades acabem por colocar os atletas em situações de maior risco.O responsável do organismo explicou ainda que a partir da próxima semana vai entrar em vigor uma nova fase do protocolo de treinos, na qual se realizarão mais testes. A Liga recordou aos clubes que os treinos em cada região terão de ser realizados segundo as normas impostas pelas autoridades locais e que, por isso, não há regras comuns a todos, nem os responsáveis do futebol irão alguma vez pressionar o governo sobre esse tema.A questão sobre os reembolsos dos bilhetes adquiridos pelos adeptos para os jogos que faltam disputar e que serão jogados à porta fechada, a Liga sugere que todos os clubes, apesar de poderem seguir o caminho que considerem melhor, adotem uma estratégia comum. A mesma será debatida na próxima semana.