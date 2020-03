'Like' de Odegaard deixa adeptos do Real Madrid a sonhar com Haaland

Erling Haaland 'rebentou' no Salzburgo, transferiu-se para o Borussia Dortmund no mercado de inverno mas continua a ser um dos jogadores mais cobiçados do futebol europeu. Com apenas 19 anos, o avançado noruguês leva já 40 golos marcados esta época e tem sido apontado como um dos possíveis reforços do Real Madrid para a próxima temporada.



Outro noruguês que já pertence aos quadros dos merengues deixou os adeptos do clube com... água na boca. E tudo por causa de um 'like' no Instagram. Martin Odegaard, médio que chegou a Madrid em 2014, está atualmente cedido à Real Sociedad e tem sido a principal figura da equipa basca, especulando-se muito no país vizinho sobre um possível e definitivo regresso ao Bernabéu para integrar o plantel blanco na próxima época.



Numa publicação de uma página afeta ao Real Madrid, o jogador de 21 anos surgia numa fotomontagem acompanhado por Haaland com ambos a envergarem a camisola merengue. A acompanhar a foto, este texto: "A possível dupla norueguesa".



Odegaard não hesitou, colocou o seu 'gosto' e deixou certamente muitos adeptos a sonhar não só com o seu regresso mas também com a possível chegada do outro fenómeno noruguês que tem sido uma autêntica 'máquina' de golos.