Limites salariais da LaLiga: Barcelona é a única equipa a trabalhar com valores negativos

A LaLiga disponibilizou a lista dos limites salariais de todas as equipas do campeonato espanhol, num ranking em que apenas o Barcelona apresenta valores negativos.Os catalães passaram o limite dos 'custos do plantel desportivo' em 144 milhões de euros, depois de, já numa frágil situação financeira, terem garantido as contratações no mercado de inverno de Dani Alves, Ferran Torres, Aubameyang e Adama Traoré.Por outro lado, o Real Madrid é a equipa que regista o saldo mais positivo (ver imagem acima): 739 milhões de euros. Recorde-se que os merengues não fizeram qualquer contratação no mercado de inverno, e seguem com o mesmo plantel com que começaram a temporada.O Sevilha segue na 2.ª posição (+199 M€) e o Atlético Madrid fecha o pódio (+161 M€).Segundo a LaLiga, o 'custo do plantel desportivo', ou LCPD em espanhol, é a quantidade que cada equipa pode gastar em jogadores, treinador principal, treinador adjunto e preparador físico da primeira equipa. Este limite inclui também gastos nas equipas jovens. De resto, também se incluem no LCPD os salários fixos e variáveis do plantel, os prémios coletivos, as comissões para agentes e outras amortizações.