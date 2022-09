Limites salariais da LaLiga: Barcelona passa dos -144 milhões de euros para os... 656 M€

A LaLiga disponibilizou, esta sexta-feira, a lista de todos os limites salariais - aquilo que cada clube pode gastar na temporada mediante a relação entre as receitas e as despesas - das equipas do principal escalão do campeonato espanhol, num ranking liderado pelo Real Madrid e onde o Barcelona surpreende... pela positiva.Os merengues apresentam um limite salarial de 683 milhões de euros e continuam a ser a equipa que trabalha com um valor mais alto. Os catalães surgem logo na 2.ª posição com um limite salarial de 656 M€, um aumento (muito) significativo relativamente aos -144 M€ que registavam no mercado de inverno.O Atlético Madrid fecha o pódio, com 341 M€, seguido de Sevilha, com 199 M€, e Villarreal, com 151 M€. Elche e Girona registam os valores mais baixos, com pouco mais de 42 M€. No total, o limite salarial de todas as equipas da LaLiga juntas ascende aos 3 mil milhões de euros.Segundo a LaLiga, o limite de custos do plantel desportivo, ou LCPD, é a quantidade que cada equipa pode gastar em jogadores, treinador principal, treinador adjunto e preparador físico da primeira equipa. Este limite inclui também gastos nas equipas jovens. De resto, também se incluem no LCPD os salários fixos e variáveis do plantel, os prémios coletivos, as comissões para agentes e outras amortizações.