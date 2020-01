Lopetegui após a surpreendente eliminação do Sevilha: «Pedimos desculpas»

Após a chocante eliminação da Taça do Rei aos pés do Mirandés, da segunda divisão espanhola, Julen Lopetegui era o espelho da frustração do Sevilha. No final da derrota por 3-1 o técnico apressou-se mesmo a pedir desculpa aos adeptos andaluzes.





"Pedimos desculpas. Estamos todos tremendamente tristes mas temos de nos levantar rapidamente. É um golpe duro, sem dúvidas. Tínhamos muita ambição nesta prova mas temos de nos levantar", disse, no final do jogo.Lopetegui explica que as coisas não correram bem logo desde o início da partida."Ficámos presos ao mau início que tivemos no jogo e eles aproveitaram para colocar-se em vantagem. Neste formato, um mau jogo leva-te a ser eliminado. O primeiro golo foi a chave", analisou.