Lopetegui: «Espero continuar a respirar depois do clássico em Barcelona»

Foi uma das conferências de imprensa mais tensas de Julen Lopetegui desde que chegou ao Real Madrid. O treinador está na berlinda pelos maus resultados que a equipa tem vindo a registar e a imprensa espanhola tem avançado que a paciência de Florentino Perez tem um limite: o jogo de amanhã com o Barcelona.Lopetegui não quis falar sobre os rumores que o dão como despedido em caso de derrota em Camp Nou e respondeu deste modo quando confrontado com essa pergunta: "Tenho 100 por cento de energia e não gasto nem 0,001 por cento a responder a essa pergunta."Haverá vida para Lopetegui depois deste jogo? "Espero continuar a respirar, não acredito que vá morrer. Cada um tem 100 por cento de energias e 100 por cento dessas energias estão concentradas em ajudar a equipa a fazer um bom jogo."As chaves para levar a melhor num encontro desta natureza "são muitas". "Atacar e defender bem, mas a atitude e a mentalidade também serão importantes", referiu o técnico, que já contou com o apoio público de vários jogadores. "Eles confiam em mim e eu confio neles. Estamos a trabalhar bem estamos com muita vontade de dar uma grande alegria aos nossos adeptos. Este jogo é propício a isso e vamos determinados a fazer um grande encontro."O rival não terá Messi mas Lopetegui recorda que terá outros. "O nosso enfoque será o nosso jogo, em otimizar as nossas virtudes e potenciá-las ao máximo. E quando for para defender, defender bem. Nestes jogos temos de estar ao máximo em vários aspetos, esteja quem estiver do outro lado."Quando questionado se este será o jogo mais importante da sua carreira... "Um Barça-Real Madrid não tem comparação. Ao nível futebolístico é o máximo que posso esperar. Mas para um treinador todos os jogos são importantes."Durante a semana escreveu-se e disse-se que Lopetegui estava a ser questionado, terá sido tudo invenção da imprensa? "Respondo-te como antes", atirou Lopetegui ao jornalista que fez a pergunta. "Estou focado no meu trabalho como treinador, não estou dependente do que tu ou outros dizem. Estou centrado em potenciar as coisas que nos podem ajudar a melhorar nos jogos."Marcelohá poucos dias e até entrou em confronto verbal com um jornalista. "São situações que favorecem muito o vosso trabalho e pouco o nosso. Vocês vêm o futebol de uma praia nós de outra. O que me interessa do Marcelo, do Sérgio e dos outros é que estão a trabalhar bem. Estamos preparados para dar a volta à situação, que não é irreversível porque ainda estamos em outubro."