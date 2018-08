Depois do 'furacão' Ronaldo, eis que o Real Madrid está a braços com mais um rumor de uma saída de um dos seus craques, no caso Luka Modric Muito se falou nos últimos dias sobre a situação, mas Julen Lopetegui parece estar tranquilo nessa matéria: o croata... não sai."É um jogador extraordinário e estamos à espera dele de braços abertos. Falei com ele depois do seu excelente Mundial e acertámos o regresso para dia 8 de agosto, de forma a estar a trabalhar para no dia 15 estar a postos para o primeiro grande objetivo da época. Disse-lhe que é um jogador que me agrada e ele sabe disso. Será um jogador feliz a jogar futebol no Real Madrid, como já o era. É um jogador do Real Madrid e continuará a ser, não tenho dúvidas. Desfrutamos dele e vamos continuar a desfrutar", frisou o técnico espanhol, em declarações prestadas após a vitória sobre a Juventus , por 3-1, em duelo da International Champions Cup.

Autor: Fábio Lima