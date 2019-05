Lopetegui: «Não abandonei a seleção espanhola, expulsaram-me»

"Parece que foi transmitido que eu abandonei. Eu não abandonei, como é que iria abandonar a seleção espanhola? Foi o meu maior sonho, a minha maior responsabilidade, a minha única responsabilidade. Tiraram-nos de lá, expulsaram-nos. Não fomos nós que resolvemos sair", começou por dizer.Quanto à saída do Real Madrid, o técnico afirmou que "a equipa tinha que melhorar" e que "havia uma grande margem de evolução". "Entendia que era um momento-chave para nós, mas tenho que respeitar a decisão", lamentou.Lopetegui referiu ainda que recebeu várias propostas de clubes mas que não aceitou porque "sentia que não estava preparado naquele momento". "Faltava-me energia, precisava de recarregar. Com o passar do tempo vais sentindo a emoção e a vontade de voltar a treinar. Renovar os sonhos - fase em que estou neste momento", confessou Lopetegui.O futuro do treinador espanhol tem sido notícia, pois já foi apontado para tomar as rédeas de alguns clubes europeus.