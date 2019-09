Lopetegui quis Gudelj no FC Porto: «Conhecia-o desde o tempo da Holanda»

Nemanja Gudelj reforçou o Sevilha neste mercado de verão, equipa orientada por Julen Lopetegui. O treinador revelou mesmo que o jogador sérvio já tinha estado na sua mira quando orientava... o FC Porto."Conhecia-o desde o período na Holanda, antes de jogar no Ajax. Também o quis contratar para o FC Porto. Depois da China fez uma boa temporada no Sporting. Tanto Monchi como eu tínhamos claro que era uma boa alternativa para nos ajudar no centro do terreno", afirmou em entrevista ao jornal 'El Desmarque' aplaudindo ainda Óliver Torres qua também foi reforçar o 'seu' Sevilha."Conheço muito bem o Óliver, desde que ele era pequeno. Fui eu que o levei para o FC Porto. É um miúdo com muita qualidade, muita disciplina e muito trabalho. É um bom jogador para nos ajudar e estou certo de que vai ter um bom ano".Questionado sobre a atual situação de Casillas - longe dos relvados depois de ter sofrido um enfarte do miocárdio -, Lopetegui revelou que continua a manter contacto com o seu ex-guarda-redes nos dragões."Não sei o que vai acontecer, mas espero apenas que seja feliz. Volte ou não a jogar, o mais importante é ele enquanto pessoa. A carreira de Iker está acima de qualquer dúvida. É uma das grandes lendas do futebol espanhol e o mais importante é que o susto não passe disso. Na altura, falámos por mensagens. Perguntei-lhe como estava e disse-me que estava tudo melhor e controlado. Não passou de um susto".