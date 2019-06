Loucura por Hazard ainda longe do recorde de Ronaldo

A apresentação de Eden Hazard enquanto jogador do Real Madrid gerou uma tarde de loucura no Santiago Bernabéu, mas os números de espectadores presentes nas bancadas do estádio dos merengues ainda ficam bem longe do recorde fixado há uma década por Cristiano Ronaldo. Aliás, os 50 mil adeptos que esta tarde estiveram nesta cerimónia colocam o belga apenas no sexto posto nesta tabela bastante particular.No topo, conforme dissemos, está Cristiano Ronaldo, que em 2009 levou às bancadas do Bernabéu mais de 75 mil adeptos. Seguem-se Diego Maradona, com 65 mil, Ibrahimovic (60 mil), Neymar (57) e Kaká (55).1. Cristiano Ronaldo (Real Madrid, 2009), 75.0002. Diego Maradona (Nápoles, 1984): 65.0003. Zlatan Ibrahimovic (Barcelona, 2009): 60.0004. Neymar (Barcelona, 2013): 57.0005. Kaká (Real Madrid, 2009): 55.0006. Eden Hazard (Real Madrid, 2019): 50.0007. Fernando Torres (At. Madrid, 2015): 50.0008. Carlos Tévez (Boca Juniors, 2015): 45.0009. James Rodríguez (Real Madrid, 2014): 36.00010. David Villa (Barcelona, 2010): 35.000