Antoine Griezmann tem sido cobiçado pelo Barcelona e neste momento ainda não se sabe se o jogador irá permanecer na capital espanhola ou rumar até à Catalunha.

O defesa do Atlético Madrid, Lucas Hernández, que se encontra em estágio com a seleção francesa a preparar o Mundial'2018, garante que Antoine Griezmann "é uma referência tanto dentro do relvado como fora"."É um líder. Não sei se já tomou a sua decisão ou não quanto ao futuro, mas espero que faça o melhor para ele e para a sua carreira e que decida rapidamente", afirmou em conferência de imprensa.