Lucas Vázquez: «Tanta crise e estamos a quatro pontos do Barcelona...»

Lucas Vázquez assumiu a titularidade na vitória do Real Madrid frente ao Celta de Vigoe no final da partida elogiou o trabalho de Solari. Para o espanhol de 27 anos, a crise merengue parece fazer parte do passado."Com Solari estamos muito bem e a trabalhar bem. Temos uma dinâmica positiva, com bons resultados e é por aí que temos de seguir. O nosso objetivo era mudar as coisas com o novo treinador e vê-se que estão a mudar. Estou contente por ele [Solari]", destacou o extremo.A era pós-Lopetegui trouxe realmente mudanças. Nos quatro jogos orientados pelo treinador interino do Real Madrid, os merengues venceram todos, marcaram 15 golos e só sofreram dois."Tanta crise e estamos a quatro pontos do Barcelona. Continuamos a trabalhar para reduzir essa distância e lutar pelo título. Hoje [domingo] foi um bom jogo, tanto a nível ofensivo como defensivo e trabalhamos como equipa que é importantíssimo", rematou o espanhol.