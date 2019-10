Luís Campos aponta Mourinho ao Real Madrid

Luís Campos, diretor desportivo do Lille, já assumiu várias vezes que José Mourinho é seu amigo pessoal e no programa espanhol 'El Chiringuito de Jugones' referiu que é inevitável que o caminho do treinador português, de 56 anos, se volta a cruzar com o Real Madrid."Real Madrid é grande, Mourinho é grande. Quando se juntam duas coisas grandiosas obtém-se melhores resultados", começou por dizer no programa e ainda acrescentou:"O Real Madrid precisa de ter os melhores treinadores e o curriculo de Mourinho dá-lhe o direito de trabalhar nos melhores clubes."Mas, Luís Campos foi ainda mais longe e até mencionou que Kyllian Mbappé, avançado francês do PSG de apenas 20 anos, vai acompanhar o técnico nos merengues."Mbappé vai acabar no Real Madrid. Se quiser tornar-se no melhor jogador do Mundo, tem de jogar pelo Real Madrid. É inevitável", revelou.