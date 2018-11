Luis Enrique responde a Lovren e defende De Gea: «Se a bola não chegar até ele...»

Lovren provoca Sergio Ramos nas redes sociais: «Demo-vos uma boa cotovelada» Lovren provoca Sergio Ramos nas redes sociais: «Demo-vos uma boa cotovelada»

Luis Enrique considera injustas as críticas que têm sido feitas De Gea. Na conferência de imprensa de antevisão ao particular entre Espanha e Bósnia-Herzegovina, o treinador defendeu o guarda-redes da Roja que é 'acusado' de ter melhores prestações ao serviço do Manchester United do que na seleção."O que é sempre peculiar é tudo o que a crítica significa. É lógico, devemos aceitá-las, mas quando são tão direcionadas e personalizadas para um único jogador acho isso curioso. Crítica, se houver, deve ser para toda a equipa e, claro, para o técnico. De resto, quando são apontadas a uma pessoa, considero-as injustas. O guarda-redes não falha se a bola não chegar até ele, teve que passar por outras linhas. Aceitamos as críticas e é isso que os meus jogadores fazem. Sobre as minhas preferências não vou pronunciar-me. As minhas ações falam mais que as minha palavas", destacou.O antigo técnico do Barcelona comentou ainda as polémicas provocações de Lovren a Sergio Ramos, após a vitória da Croácia à Espanhapara a Liga das Nações, que deixou a Roja em muitos maus lençóis no apuramento para a Final Four da nova competição da UEFA."Não li nada disso. Não me dedico a isso. Creio que são declarações que se desprestigiam sozinhas", atirou Luis Enrique.