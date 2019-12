Luís Figo: «Como dizem no país: 'Se tens medo compra um cão e eu tenho três»

Luís Figo, ex-jogador de Real Madrid e Barcelona, abordou as polémicas extra futebol que estão a marcar o clássico entre os catalães e os madrilenos que se disputa esta quarta-feira, em Camp Nou."Se tiver de ir a Barcelona, vou. Como dizem no meu país: ‘Se tens medo compra um cão’ e eu tenho três", referiu em entrevista ao jornal espanhol 'El País'.O ex-internacional português, agora com 47 anos, ainda confessou que não tinha a intenção de abandonar o clube blaugrana, mas que a teimosia do presidente do Barcelona da altura levou à sua mudança."Começou com uma teimosia de Núñez, que talvez não acreditasse [que fosse efetivamente sair]. Mas a coisa foi crescendo e, no final, aconteceu o que aconteceu", admitiu.Já sobre o episódio da cabeça de leitão, aquando da sua visita a Camp Nou com a camisola merengue, Figo recorda com ironia: "Gosto muito de leitão. Não vejo muito as imagens, porque não sou de reviver o passado. Não passei mal nesses dias. As pessoas pensam que sim, mas a verdade é que não. Foi uma experiência para amadurecer. Há pessoas que gostam de falar desse jogo, de o tornarem mítico, mas para mim foi mais um dia", revelou.