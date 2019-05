Luís Figo: «Não tenho dúvidas de que o Real Madrid quer Neymar»

Luís Figo afirmou esta quinta-feira o Real Madrid quer contratar Neymar e explicou que a mudança do brasileiro do PSG para o Bernabéu seria positiva no que toca ao prestígio."Não tenho dúvidas de que o Real Madrid quer Neymar, porque quer sempre ter os melhores jogadores do Mundo. Se ele vai? Não sei, mas em termos de prestígio seria algo positivo", frisou o português citado pelo diário 'As', em declarações à margem de um evento da UEFA."Neymar já tem 27 anos, acho que não precisa de muitos conselhos. A única coisa que posso dizer é que se trata de uma decisão pessoal do jogador. Quando pensamos em mudar tem de ser sempre para melhor, seja em termos financeiros, de prestígio, ou por melhores condições de trabalho", acrescentou o antigo jogador dos merengues.