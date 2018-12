Luis García Plaza substitui Javier Calleja como treinador do Villarreal

Luis García Plaza é o novo treinador do Villarreal, até ao final da época 2018/19, em substituição de Javier Calleja, que foi demitido esta segunda-feira.O técnico, de 46 anos, natural de Madrid, regressa ao clube, após ter orientado a equipa em 2005/06, tendo também treinado ao longo da carreira o Levante, Getafe, Elche, Benidorm, Baniyas SC (Emirados Árabes Unidos) e Beijing Renhe (China), equipa que treinou nas últimas duas temporadas.O técnico espanhol substitui Javier Calleja, que foi demitido dois dias depois da derrota por 3-2 sofrida em casa com o Celta de Vigo, equipa orientada pelo técnico português Miguel Cardoso, que manteve o clube na 17.ª posição do campeonato, a primeira acima da zona de despromoção, da qual dista apenas três pontos.García Plaza vai orientar a equipa pela primeira vez esta tarde e a seguir ao treino será apresentado oficialmente como técnico do Villarreal, que terá o seu primeiro teste na próxima quinta-feira, com o Spartak Moscovo, em jogo da Liga Europa, competição na qual a equipa espanhola ocupa o primeiro lugar do Grupo G, em igualdade pontual com o Rapid Viena.