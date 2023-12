Luis García sai em defesa de Raphinha: «Ele trabalha sem parar»

Foi há um ano e meio que Raphinha, jogador que já passou pelo nosso futebol ao serviço do Sporting, aterrou na Catalunha para mostrar todo o seu talento com a camisola do Barcelona.

Custou 58 milhões de euros, foi rotulado de craque e foi cimentando o seu futebol no exigente emblema espanhol. Esta temporada leva dois golos em 13 encontros disputados pelos catalães e alguns adeptos consideram que o internacional brasileiro tem de render mais.

Luis García, antigo jogador do Barça, saiu em defesa do extremo: "Ele trabalha sem parar. Sou um grande defensor do Raphinha e sempre fui. Porque se trata de um jogador com um talento excepcional e que te brinde sempre com muio trabalho. Sou adepto de jogadores que trabalham sem parar um segundo durante o jogo."

"Ele cria oportunidades, ataca, faz diagonais, luta, rouba bolas... E já teve muitas oportunidades para marcar. Uma equipa como o Barcelona, onde é sempre necessário muito trabalho de todos, jogadores como ele são essenciais", rematou.