Luis Suárez: «Como amigo de Neymar, gostava de vê-lo feliz e a jogar onde ele quer»

Luis Suárez, avançado do Barcelona, concedeu esta quinta-feira uma entrevista à beIN Sports. Um dos prismas que a entrevista ao internacional uruguaio seguiu foi a saída de Neymar do emblema catalão para o Paris Saint-Germain e, eventualmente, o seu possível regresso ao clube que o 'lançou' no futebol europeu."A sua saída [do Barcelona] foi um risco que ele quis tomar para tomar uma nova realidade, sabendo que estava no melhor clube do Mundo e rodeado dos melhores jogadores. É algo que pode-se aceitar e entender. O seu regresso ao clube dependerá do PSG e de ele. Como amigo dele, gostaria de vê-lo feliz e a jogar onde ele quer", afirmou Suárez."Está a sentir-se muito bem na equipa. No balneário demonstrou que vem para ajudar a equipa e tentar conquistar o maior número de títulos possíveis.""Impressionou-me muito esse momento porque é algo único. O que ele está a fazer no futebol é algo histórico. Como amigo e companheiro, é algo que me enche de orgulho.""Creio que ele explicou-se mal. Primeiro porque tem de se perceber que ele disse isso num momento em que recebia mais uma Bola de Ouro, e nesse momento deveria estar feliz e também nervoso, porque é um ser humano como todos nós. Creio que ainda haverá Messi por muito tempo", finalizou.