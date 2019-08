Luis Suárez desfalca Barcelona devido a lesão muscular

Lesões assombram início de época de Barcelona, Real Madrid e Atlético Madrid



O futebolista internacional uruguaio Luis Suárez sofreu na sexta-feira à noite,, uma lesão muscular no gémeo da perna direita, informou este sábado o Barcelona."Ele sofreu uma lesão no músculo sóleo da perna direita", informou o clube catalão, sem indicar o tempo de ausência de Luís Suárez, embora o mesmo poderá chegar a um mês de afastamento dos relvados.De acordo com a imprensa espanhola, Suárez deve falhar o jogo diante do Bétis, em Camp Nou, e também a visita ao Osasuna, nas segunda e terceiras jornadas, respetivamente.O avançado foi substituído na sexta-feira aos 37 minutos, num jogo em que o campeão FC Barcelona estreou-se na edição 2019/20 da Liga espanhola com um desaire na visita ao Athletic Bilbau, por 1-0.A ausência de Suárez é um duro golpe para o Barça, já privado de Lionel Messi, também lesionado e que falhou o arranque do campeonato, competição em que os culés não entravam a perder desde 2008.