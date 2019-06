Luis Suárez garante que Messi não interfere em contratações no Barcelona: «É que nem diz ai»

Luis Suárez deu uma entrevista à Fox e falou de Lionel Messi, desmistificando a ideia de que o argentino impõe a sua vontade no balneário do Barcelona. Segundo o futebolista uruguaio, o craque prima pela discrição, não interfere em contratações de jogadores, treinadores ou sequer comenta saídas."Dizem que o Messi não quer que se contrate este ou aquele, mas a verdade é que ele nem diz 'ai'. Seja jogadores ou treinadores, nada de nada", afiança Suárez. "E na seleção penso que deve ser igual. Perguntavam-lhe coisas e ele dizia 'não me perguntem a mim, decidam vocês'."Suárez acrescenta ainda que Messi fica ofendido com algumas críticas que ouve. "Falamos muito dessas coisas e é óbvio que dói, como ser humano. Os futebolistas têm de estar habituados à crítica no campo, mas não a críticas externas."