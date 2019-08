Luka Jovic: «Rio-me das notícias que dizem que vou ser emprestado»

Luka Jovic, avançado sérvio que pertenceu aos quadros do Benfica, mudou-se durante este defeso do Eintracht Frankfurt para o Real Madrid. Nos últimos dias, a imprensa espanhola tem noticiado que o jogador ainda pode ser cedido pelo Real Madrid, pois vai ter pouco espaço na equipa de Zidane."Rio-me das notícias que dizem que vou ser emprestado. A imprensa tem sempre algo para dizer. Já estou acostumado a este géneros de comentários, desde o início da minha carreira", referiu em entrevista ao 'Novosti', jornal sérvio.O avançado, de 21 anos, ainda mencionou que o treinador francês dos merengues lhe transmite muita confiança. "Acredita em mim e isso não mudou nos últimos dias. Estou a aprender todos os dias e estou muito satisfeito, porque ele [Zidane], quer como jogador, quer como treinador, está no topo do mundo do futebol", acrescentou.Jovic ainda deixou elogios a Karim Benzema, o avançado que lhe tapa o lugar na frente de ataque do Real Madrid. "É um avançado muito interessante, tem muito mais experiência que eu e procuro aprender com ele. Uma das melhores coisas do futebol é o facto de poderes jogar com grandes craques, sendo eu um jogador jovem aproveito para aprender", sublinhou.